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18 минут назад

Карпин назвал футболиста "Зенита" Барриоса лучшим в РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что считает игрока петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Карпин назвал имя лучшего футболиста Российской премьер-лиги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучший игрок РПЛ в этом году? Барриос. Почему он? Потому что он в порядке. Еще Клаудиньо, Малком, Промес», — передает слова Карпина «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне колумбиец провел за «Зенит» 17 матчей в РПЛ, забив один гол.

Полузащитник перебрался в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В составе сине-бело-голубых он четыре раза выигрывал чемпионат России, а также завоевывал Кубок и трижды Суперкубок России.

В октябре 2021 года «Зенит» продлил контракт с хавбеком до конца сезона-2025/26.

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