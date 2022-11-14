Карпин назвал имя лучшего футболиста Российской премьер-лиги

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что считает игрока петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Лучший игрок РПЛ в этом году? Барриос. Почему он? Потому что он в порядке. Еще Клаудиньо, Малком, Промес», — передает слова Карпина «Чемпионат.com».
В нынешнем сезоне колумбиец провел за «Зенит» 17 матчей в РПЛ, забив один гол.
Полузащитник перебрался в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В составе сине-бело-голубых он четыре раза выигрывал чемпионат России, а также завоевывал Кубок и трижды Суперкубок России.
В октябре 2021 года «Зенит» продлил контракт с хавбеком до конца сезона-2025/26.