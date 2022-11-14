«МЮ» может помешать Роналду перейти в другой клуб

«У «Манчестер Юнайтед», скорее всего, будут основания для расторжения контракта с Роналду – он нарушил обязанности доверия и конфиденциальности, а также явно нанёс ущерб репутации клуба. Правила и практика ФИФА в отношении регистрации игроков не так уж просты. «МЮ» может расторгнуть контракт, но сохранить регистрацию игрока в целях компенсации, если расторжение спровоцировано поведением Роналду», - написал Селигман в социальных сетях.