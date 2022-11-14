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30 минут назад

«МЮ» может выгнать Роналду, но помешать ему перейти в другой клуб – юрист

Евро-футбол.Ру

Криштиану Роналду дал громкое интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед». Среди прочего, португальский форвард сказал, что он чувствует себя преданным, поскольку Эрик тен Хаг и руководители добиваются его ухода.

«МЮ» может помешать Роналду перейти в другой клуб
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ситуацию прокомментировал футбольный юрист Дэвид Селигман. По его словам, у Криштиану Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» могут возникнуть проблемы с трудоустройством.

«У «Манчестер Юнайтед», скорее всего, будут основания для расторжения контракта с Роналду – он нарушил обязанности доверия и конфиденциальности, а также явно нанёс ущерб репутации клуба. Правила и практика ФИФА в отношении регистрации игроков не так уж просты. «МЮ» может расторгнуть контракт, но сохранить регистрацию игрока в целях компенсации, если расторжение спровоцировано поведением Роналду», - написал Селигман в социальных сетях.

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