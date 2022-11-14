Карпин высказался о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не исключает перехода Российского футбольного союза (РФС) и национальной команды в Азиатскую конфедерацию футбола.
"Ощущений, что планом сборной на отдаленную перспективу становится 2026 год и отбор в Азии, нет, но если так будет, то будет. Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем с Азией, потому что это те, кто соглашается с нами играть. Согласился бы я на переход в Азию? А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: "Сколько ждать?". Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант", - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".
17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20 ноября - с Узбекистаном. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024. Ранее спортивный юрист и бывшая глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович оценила вероятность сохранения золотых медалей, завоеванных российскими фигуристами в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, в случае дисквалификации Камилы Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее обратилось в CAS с требованием вынести вердикт по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.