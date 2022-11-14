Карпин высказался о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

"Ощущений, что планом сборной на отдаленную перспективу становится 2026 год и отбор в Азии, нет, но если так будет, то будет. Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем с Азией, потому что это те, кто соглашается с нами играть. Согласился бы я на переход в Азию? А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: "Сколько ждать?". Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант", - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".