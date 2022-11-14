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1 час назад

Булатов сравнил «Спартак» Карреры и Абаскаля

Евро-футбол.Ру

Бывший наставник «Спартака-2» Виктор Булатов оценил игру «красно-белых» под руководством Массимо Карреры и Гильермо Абаскаля.

Булатов сравнил «Спартак» Карреры и Абаскаля
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Если отталкиваться от качества игры — сегодняшний «Спартак» я ставлю выше. У Карреры все решало высочайшее индивидуальное мастерство футболистов», — приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, при Каррере у «Спартака» не было выраженного стиля, который присутствует у команды Абаскаля, даже несмотря на короткую скамейку. Специалист отметил, что при итальянце «красно-белые» были сильны личностями, а нынешний «Спартак» силен командной игрой.

После 17 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
Футбол,Массимо Каррера,Виктор Булатов,Зенит,Спартак,
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