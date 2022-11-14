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36 минут назад

Сестра Криштиану Роналду прокомментировала скандальное интервью брата

Чемпионат.com

Элма Авейру, сестра португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, встала на защиту брата после скандального интервью. Элма выложила на своей странице в социальных сетях цитаты из интервью Криштиану о предательстве со стороны клуба и добавила свой комментарий.

Сестра Роналду прокомментировала скандальное интервью брата
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой. Ты — самая большая гордость в моей жизни», — написала Элма.

Также Элма опубликовала слова брата о взаимном неуважении с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и добавила: «Позвучала правда».

Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что его пытаются вынудить уйти из «Манчестер Юнайтед». Также португалец сказал, что не уважает главного тренера тен Хага и готов покинуть английскую команду. В текущем сезоне 37-летний Роналду забил лишь один гол в АПЛ, сыграв десять матчей.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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