Сестра Роналду прокомментировала скандальное интервью брата

Элма Авейру, сестра португальского нападающего « Манчестер Юнайтед » Криштиану Роналду , встала на защиту брата после скандального интервью. Элма выложила на своей странице в социальных сетях цитаты из интервью Криштиану о предательстве со стороны клуба и добавила свой комментарий.

«Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой. Ты — самая большая гордость в моей жизни», — написала Элма.

Ранее Роналду дал скандальное интервью, в котором заявил, что его пытаются вынудить уйти из «Манчестер Юнайтед». Также португалец сказал, что не уважает главного тренера тен Хага и готов покинуть английскую команду. В текущем сезоне 37-летний Роналду забил лишь один гол в АПЛ, сыграв десять матчей.