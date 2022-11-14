ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
45 минут назад

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением в связи с интервью Роналду

Матч ТВ

Английский «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением в связи с интервью форварда Криштиану Роналду, которое он дал журналисту Пирсу Моргану.

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением в связи с интервью Роналду
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В материале Роналду заявил, что чувствует себя «преданным» со стороны клуба, и отметил, что руководство пыталось заставить его уйти. Также 37 летний португалец признался, что не проявляет уважения к главному тренеру Эрику Тен Хагу и испытывает злость по отношению к нему.

— «Манчестер Юнайтед» отмечает освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду. Клуб рассмотрит свой ответ после того, как будут установлены все факты.

Мы по прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности среди игроков, тренеров, персонала и болельщиков, — говорится в сообщении.В текущем сезоне Роналду забил три мяча и сделал две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители