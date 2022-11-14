«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением в связи с интервью Роналду

Английский «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением в связи с интервью форварда Криштиану Роналду, которое он дал журналисту Пирсу Моргану.

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В материале Роналду заявил, что чувствует себя «преданным» со стороны клуба, и отметил, что руководство пыталось заставить его уйти. Также 37 летний португалец признался, что не проявляет уважения к главному тренеру Эрику Тен Хагу и испытывает злость по отношению к нему.

— «Манчестер Юнайтед» отмечает освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду. Клуб рассмотрит свой ответ после того, как будут установлены все факты.