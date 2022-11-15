ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Скопинцев: «Единственный возможный вариант — играть за Россию»

Евро-футбол.Руиещё 1

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о возможности смены футбольного гражданства ради игры на международном уровне.

Скопинцев: «Единственный возможный вариант — играть за Россию»
Фото: ТАССТАСС

«Я патриот своей страны, люблю Россию. Единственный возможный вариант — играть за Россию», — заявил защитник московского клуба в интервью изданию «РБ Спорт».

Игрок также отметил, что его не удивляет очередной пропуск сбора национальной команды, а прямой вопрос главному тренеру сборной Валерию Карпину футболист считает неэтичным. По словам Скопинцева, он желает текущему наставнику удачи и не питает негатива к специалисту.

В нынешнем сезоне на счету Дмитрия 20 матчей во всех турнирах в футболке «Динамо». В последней игре первой части Российской премьер-лиги против ЦСКА защитник сделал первое в кампании результативное действие, забив гол.

Футбол,Валерий Карпин,Дмитрий Скопинцев,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители