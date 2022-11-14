ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
45 минут назад

"МЮ" накажет Роналду огромным штрафом за интервью

Илья Родин

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может выписать португальскому нападающему Криштиану Роналду штраф в размере £1 млн. Об этом пишет портал Metro.

Отмечается, что клуб накажет игрока за интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он заявил о мнимом предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед». Кроме того, в беседе Роналду признался, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хага.

Нападающий добавил, что любит клуб, но готов покинуть его при необходимости.

Сестра Роналду прокомментировала скандальное интервью брата

Ранее сообщалось, что Роналду приобрел самую дорогую виллу в Португалии. Сделка и последующий ремонт обошлись ему в £18 млн.

Уточняется, что площадь трехэтажного особняка составляет 2720 квадратных метров. На участке есть огромный бассейн и сады.

Футбол,Видео,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители