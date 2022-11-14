"МЮ" накажет Роналду огромным штрафом за интервью

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может выписать португальскому нападающему Криштиану Роналду штраф в размере £1 млн. Об этом пишет портал Metro.

Отмечается, что клуб накажет игрока за интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он заявил о мнимом предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед». Кроме того, в беседе Роналду признался, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хага.

Нападающий добавил, что любит клуб, но готов покинуть его при необходимости.

Ранее сообщалось, что Роналду приобрел самую дорогую виллу в Португалии. Сделка и последующий ремонт обошлись ему в £18 млн.