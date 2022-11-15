Роналду обвинил владельцев "Манчестер Юнайтед" в плохом отношении к клубу

"Глейзерам наплевать на клуб с профессиональной и спортивной точки зрения. Для них "МЮ" — маркетинговый клуб, им нужны деньги от маркетинга. Спортивная часть их мало волнует. Мы, игроки, хотим лучшего для клуба, поэтому я вернулся, но внутри есть вещи, которые мешают нам достичь уровня "Ливерпуля", "Ман Сити" или "Арсенала", — сказал Роналду.

В своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага. Последний матч "МЮ" против "Фулхэма" полузащитник пропустил. А несколько туров назад он был отстранен от тренировок с основной командой.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу. В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым голом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.