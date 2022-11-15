Карпин назвал самых злых футболистов сборной России

"Самый злой футболист в сборной? Глебов, Баринов. Я ходил на тренировках в форме "Интера"? Это, чтобы у ребят было понимание того, каким был российский футбол раньше. В "Спартаке" я тренировался в футболке "Интера". Тогда все по-разному тренировались. Кто в чем", — сказал Карпин.