Карпин назвал самых злых футболистов сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого из игроков национальной команды считает самыми злыми. Его слова передает "РБ Спорт".
"Самый злой футболист в сборной? Глебов, Баринов. Я ходил на тренировках в форме "Интера"? Это, чтобы у ребят было понимание того, каким был российский футбол раньше. В "Спартаке" я тренировался в футболке "Интера". Тогда все по-разному тренировались. Кто в чем", — сказал Карпин.
5 ноября Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с Карпиным. Новый договор рассчитан до 1 августа 2024 года. Карпин возглавил сборную в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Ранее Карпин ответил на вопрос, какие книги читает своим детям.