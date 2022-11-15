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18 минут назад

Карпин назвал самых злых футболистов сборной России

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого из игроков национальной команды считает самыми злыми. Его слова передает "РБ Спорт".

Карпин назвал самых злых футболистов сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самый злой футболист в сборной? Глебов, Баринов. Я ходил на тренировках в форме "Интера"? Это, чтобы у ребят было понимание того, каким был российский футбол раньше. В "Спартаке" я тренировался в футболке "Интера". Тогда все по-разному тренировались. Кто в чем", — сказал Карпин.

5 ноября Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с Карпиным. Новый договор рассчитан до 1 августа 2024 года. Карпин возглавил сборную в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее Карпин ответил на вопрос, какие книги читает своим детям.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Спартак,
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