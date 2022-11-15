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55 минут назад

Два футболиста сборной России не сыграют в товарищеском матче с Таджикистаном

Газета.Ruиещё 19

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский покинули базу сборной России в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Два россиянина не сыграют в товарищеском матче с Таджикистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старший врач национальной команды Владимир Хайтин рассказал, что голкипер «Краснодара» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса в матче с «Оренбургом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тренерcким и медицинcким штабами cборной принято решение не риcковать здоровьем футболиcта», — добавил специалист.

Также Хайтин сообщил, что Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением клубных врачей. Решение о его участие в матчах будет принято позже.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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