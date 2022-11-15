Два россиянина не сыграют в товарищеском матче с Таджикистаном

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский покинули базу сборной России в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Старший врач национальной команды Владимир Хайтин рассказал, что голкипер «Краснодара» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса в матче с «Оренбургом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Тренерcким и медицинcким штабами cборной принято решение не риcковать здоровьем футболиcта», — добавил специалист.
Также Хайтин сообщил, что Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением клубных врачей. Решение о его участие в матчах будет принято позже.
17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.