Кассано жестко раскритиковал Роналду после скандального интервью португальца

"У Роналду нет смелости признать, что в течение трех лет он не был самим собой. Ему надо было уйти в "Спортинг" и завершить карьеру после чемпионата мира. Он - проблема для тренеров, он создает неприятности одноклубникам. Он думает, что будет играть до 50 лет. Дорогой Роналду, поставь красивую точку на чемпионате мира. Нельзя закатывать истерики и думать, что ты все еще можешь играть на высоком уровне. У Роналду такое раздутое эго. Он больше не справляется с физическими нагрузками. Он раз за разом подтверждает, что его эгоизм всегда стоит на первом месте", - цитирует Кассано Goal.com.