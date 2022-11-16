Кассано жестко раскритиковал Роналду после скандального интервью португальца

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано обрушился с жесткой критикой на нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после скандального интервью португальца.
"У Роналду нет смелости признать, что в течение трех лет он не был самим собой. Ему надо было уйти в "Спортинг" и завершить карьеру после чемпионата мира. Он - проблема для тренеров, он создает неприятности одноклубникам. Он думает, что будет играть до 50 лет. Дорогой Роналду, поставь красивую точку на чемпионате мира. Нельзя закатывать истерики и думать, что ты все еще можешь играть на высоком уровне. У Роналду такое раздутое эго. Он больше не справляется с физическими нагрузками. Он раз за разом подтверждает, что его эгоизм всегда стоит на первом месте", - цитирует Кассано Goal.com.
В интервью The Sun португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.
Роналду сообщил, что любит "МЮ", но готов покинуть клуб.
"Как сказал Пикассо, вы должны разрушить, чтобы восстановить. И если они начнут с меня, для меня это не проблема. Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне", — сказал Роналду.
Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что не собирается смотреть чемпионат мира, как и все другие крупные футбольные турниры, от участия в которых отстранили Россию. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".