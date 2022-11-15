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1 час назад

Месси: родители ждали девочку, но когда родился я, им пришлось быстро придумывать имя

Газета.Ru

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, что его родители ждали девочку, но после того, как он родился, им пришлось быстро выбирать новое имя. Его слова передает Movistar.

Месси раскрыл тайну из детства
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Моя мама постоянно жалуется, что девять месяцев мучилась и родила меня, а ее фамилию даже не упоминают. До того, как на свет появился я, родители ждали девочку. Папа был уверен, что будет девочка. Но когда они узнали… им пришлось быстро придумывать имя", — сказал Месси.

Напомним, Месси покинул "Барселону" в августе 2021 года и ушел во французский клуб "Пари Сен-Жермен". Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий может вернуться в "Барсу" и обдумает этот вариант после окончания чемпионата мира, который через несколько дней стартует в Катаре. Ранее Месси рассказал о своем отношении к религии.

Футбол,Лионель Месси,
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