Месси раскрыл тайну из детства

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, что его родители ждали девочку, но после того, как он родился, им пришлось быстро выбирать новое имя. Его слова передает Movistar.
"Моя мама постоянно жалуется, что девять месяцев мучилась и родила меня, а ее фамилию даже не упоминают. До того, как на свет появился я, родители ждали девочку. Папа был уверен, что будет девочка. Но когда они узнали… им пришлось быстро придумывать имя", — сказал Месси.
Напомним, Месси покинул "Барселону" в августе 2021 года и ушел во французский клуб "Пари Сен-Жермен". Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
Ранее СМИ сообщали, что нападающий может вернуться в "Барсу" и обдумает этот вариант после окончания чемпионата мира, который через несколько дней стартует в Катаре. Ранее Месси рассказал о своем отношении к религии.