Месси раскрыл тайну из детства

"Моя мама постоянно жалуется, что девять месяцев мучилась и родила меня, а ее фамилию даже не упоминают. До того, как на свет появился я, родители ждали девочку. Папа был уверен, что будет девочка. Но когда они узнали… им пришлось быстро придумывать имя", — сказал Месси.