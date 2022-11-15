Месси рассказал о негативной стороне своей популярности

"В том, чтобы быть Месси, есть и плохая сторона. Во многих вещах я хотел бы остаться незаметным. Не привлекать к себе внимания и не чувствовать, что за вами все время наблюдают. Я привык к этому. Моя семья – это мое убежище. Мою жену я знаю с семи или восьми лет", — сказал Месси.