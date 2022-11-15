Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о негативной стороне своей популярности. Его слова передает Marca.
"В том, чтобы быть Месси, есть и плохая сторона. Во многих вещах я хотел бы остаться незаметным. Не привлекать к себе внимания и не чувствовать, что за вами все время наблюдают. Я привык к этому. Моя семья – это мое убежище. Мою жену я знаю с семи или восьми лет", — сказал Месси.
Напомним, Месси покинул "Барселону" в августе 2021 года и ушел во французский клуб "Пари Сен-Жермен". Аргентинский футболист выступал за каталонцев на протяжении 18 лет. В составе команды он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
Ранее СМИ сообщали, что нападающий может вернуться в "Барсу" и обдумает этот вариант после окончания чемпионата мира, который через несколько дней стартует в Катаре. Ранее Месси заявил, что в футболе почти не осталось неординарных игроков.