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54 минуты назад

Карпин назвал лучшего футболиста РПЛ

Lenta.ru

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим футболистом Российской премьер-лиги на данный момент. Об этом сообщает Sport24.

Назван лучший футболист РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист объяснил, почему сделал выбор в пользу колумбийца.

«Потому что он в порядке», — отметил Карпин.

Барриос в нынешнем сезоне провел все 17 матчей за «Зенит» в РПЛ. На счету хавбека один гол и две результативные передачи. Колумбиец во всех встречах выходил в стартовом составе и был заменен в четырех играх.

13 ноября Карпин рассказал о предложении возглавить национальную команду Армении. Он отметил, что отказался, так как является главным тренером «Ростова» и сборной России.

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