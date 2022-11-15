«Наполи» намерен продлить контракт со Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может подписать новый контракт с командой. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

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Как утверждает источник, руководство неаполитанцев работает над тем, чтобы продлить соглашение с 63-летним специалистом. Неаполитанцы могут активировать пункт продления контракта до 2024 года, но намереваются договориться с итальянцем о продолжении трудовых отношений до 2025 года.