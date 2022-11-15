Российский арбитр впервые с февраля обслужит международный матч

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым впервые с февраля будет обслуживать международный матч. Об этом сообщает Sports.uz.

Напомним, 24 февраля Карасев работал на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Наполи» и испанской «Барселоной».

По данным источника, Сергей Карасев делегирован для работы на товарищеском матче между Узбекистаном и Казахстаном. Встреча пройдет 16 ноября в Ташкенте. Помогать Карасеву будут российские арбитры Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

В начале марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что не будет отправлять российских судей на международные матчи из-за события на Украине.

Ранее главный тренер сборной Таджикистана по футболу Петар Сегрт высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.