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42 минуты назад

Российский арбитр Карасев впервые с февраля будет обслуживать матч международного уровня

Газета.Ruиещё 1

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым впервые с февраля будет обслуживать международный матч. Об этом сообщает Sports.uz.

Российский арбитр впервые с февраля обслужит международный матч
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, 24 февраля Карасев работал на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Наполи» и испанской «Барселоной».

По данным источника, Сергей Карасев делегирован для работы на товарищеском матче между Узбекистаном и Казахстаном. Встреча пройдет 16 ноября в Ташкенте. Помогать Карасеву будут российские арбитры Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

В начале марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что не будет отправлять российских судей на международные матчи из-за события на Украине.

Ранее главный тренер сборной Таджикистана по футболу Петар Сегрт высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

Встреча состоится 17 ноября в Душанбе. Стартовый свисток для команд прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Футбол,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Сергей Карасев,УЕФА,
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