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15 минут назад

Хавбек "МЮ" Фернандеш холодно поприветствовал Роналду после его скандального интервью

Газета.Ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша холодно поприветствовал одноклубника Криштиану Роналду после скандального интервью нападающего.

Фернандеш холодно поприветствовал Роналду после его скандального интервью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, Роналду публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ», однако Фернандеш, судя по всему, в этой ситуации принял сторону клуба.

Фернандеш зашел в раздевалку сборной Португалии, где уже находился Роналду. Криштиану протянул руку партнеру по команде, но Фернандеш не спешил ее пожимать. Сначала он поставил свои вещи, потом, опустив взгляд, холодно поприветствовал Роналду и сразу развернулся к нему спиной.

Сборная Португалии примет участие в чемпионате мира — 2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Подопечные Фернанду Сантуша в группе Н встретятся с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
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