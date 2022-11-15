Фернандеш холодно поприветствовал Роналду после его скандального интервью

Напомним, Роналду публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ», однако Фернандеш, судя по всему, в этой ситуации принял сторону клуба.

Фернандеш зашел в раздевалку сборной Португалии, где уже находился Роналду. Криштиану протянул руку партнеру по команде, но Фернандеш не спешил ее пожимать. Сначала он поставил свои вещи, потом, опустив взгляд, холодно поприветствовал Роналду и сразу развернулся к нему спиной.