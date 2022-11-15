Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина" по собственному желанию

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что 51-летний специалист решил покинуть "Рубин" по собственному желанию. Напомним, что 21 мая "Рубин" на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил "Уфе" со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002. После 18 туров клуб из столицы Татарстана набрал 31 очко и занимает пятое место в Первой лиге. Отставание от лидирующей владикавказской "Алании" составляет четыре балла. Ранее Леонид Слуцкий прокомментировал информацию, согласно которой российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Рубине".