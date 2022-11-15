Белоус: "Локомотив" будет бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова

– Назначение Галактионова вполне приемлемо, учитывая, что "Пари НН" показывал интересный футбол и прекрасно выглядел. Более того, у Михаила будет пара месяцев для того, чтобы поставить игру, будут сборы. Уверен, что у "Локомотива" все будет здорово. Они будут бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова, – приводит слова Белоуса Metaratings.