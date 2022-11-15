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38 минут назад

Белоус: "Локомотив" будет бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова

Rusfootball

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера "железнодорожников".

Белоус: "Локомотив" будет бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова
Фото: RusfootballRusfootball

– Назначение Галактионова вполне приемлемо, учитывая, что "Пари НН" показывал интересный футбол и прекрасно выглядел. Более того, у Михаила будет пара месяцев для того, чтобы поставить игру, будут сборы. Уверен, что у "Локомотива" все будет здорово. Они будут бороться за первую восьмерку с приходом Галактионова, – приводит слова Белоуса Metaratings.

О назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера московского "Локомотива" было объявлено позавчера, 13 ноября 2022 года. До этого Михаил возглавлял "Пари НН" на протяжении 21-го матча, с лета 2022 года. Он совмещает работу клубным тренером с работой в молодежной сборной России. По итогам семнадцати сыгранных туров "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета "железнодорожников" отделяет всего одно очко.

Футбол,Михаил Галактионов,Юрий Белоус,СБОРНАЯ РОССИИ,
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