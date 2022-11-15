За трансфер Роналду предложили пинту пива и пирог

Клуб Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги (Англия) «Блайт Спартанс» предложил «Манчестер Юнайтед» за переход форварда Криштиану Роналду пинту пива ( 0,568 литра) и пирог. Об этом сообщает Goal.

Напомним, ранее 37-летний португальский нападающий публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ». Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с «красными дьяволами», который действует до лета 2023 года.

Роналду пропустил последний матч «МЮ» в Английской премьер-лиге (АПЛ) против лондонского «Фулхэма». А несколько туров назад он был отстранен от тренировок с основной командой за то, что покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.