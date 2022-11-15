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1 час назад

Goal: "Блайт Спартанс" предложил "Манчестер Юнайтед" за трансфер Роналду пинту пива и пирог

Газета.Ru

Клуб Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги (Англия) «Блайт Спартанс» предложил «Манчестер Юнайтед» за переход форварда Криштиану Роналду пинту пива ( 0,568 литра) и пирог. Об этом сообщает Goal.

За трансфер Роналду предложили пинту пива и пирог
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, ранее 37-летний португальский нападающий публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ». Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с «красными дьяволами», который действует до лета 2023 года.

Роналду пропустил последний матч «МЮ» в Английской премьер-лиге (АПЛ) против лондонского «Фулхэма». А несколько туров назад он был отстранен от тренировок с основной командой за то, что покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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