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55 минут назад

Бывший футболист ЦСКА заявил, что не считает Слуцкого специалистом высокого уровня

Матч ТВ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал закономерной отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».

Пономарев высказался о профессионализме Слуцкого
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Рубин» во вторник сообщил, что специалист решил покинуть команду по собственному желанию. Слуцкий занимал должность главного тренера клуба с декабря 2019 года.

— Честно говоря, ожидал этого. Все закономерно, потому что ничего у него не получается. Да и не в первый раз уже это происходит. Он и в Европе пытался поработать. Когда у тебя получается хорошая команда, то это определенное везение. Бывает, что подобрались хорошие футболисты — они сами играют. Им даже объяснять особо ничего не надо: они сами знают, что надо делать.

Не считаю Слуцкого специалистом высокого уровня. Обыкновенный тренер. Когда он был в ЦСКА, там как раз уже подобралась компания, которая несколько лет играла вместе. Тем более оборона с братьями Березуцкими и Игнашевичем, в воротах Акинфеев. Когорта игроков очень хорошая была. Плюс селекционный отдел отлично работал.

Знаю, что в ЦСКА Слуцкий не пользовался большим авторитетом у игроков. Он держался за счет того, что его держал Гинер, — сказал Пономарев «Матч ТВ».

Слуцкий работал с «красно синими» с 2009 по 2016 год, вместе с командой специалист стал трехкратным чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

Футбол,Владимир Пономарев,
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