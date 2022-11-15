Пономарев высказался о профессионализме Слуцкого

— Честно говоря, ожидал этого. Все закономерно, потому что ничего у него не получается. Да и не в первый раз уже это происходит. Он и в Европе пытался поработать. Когда у тебя получается хорошая команда, то это определенное везение. Бывает, что подобрались хорошие футболисты — они сами играют. Им даже объяснять особо ничего не надо: они сами знают, что надо делать.



Не считаю Слуцкого специалистом высокого уровня. Обыкновенный тренер. Когда он был в ЦСКА, там как раз уже подобралась компания, которая несколько лет играла вместе. Тем более оборона с братьями Березуцкими и Игнашевичем, в воротах Акинфеев. Когорта игроков очень хорошая была. Плюс селекционный отдел отлично работал.



Знаю, что в ЦСКА Слуцкий не пользовался большим авторитетом у игроков. Он держался за счет того, что его держал Гинер, — сказал Пономарев «Матч ТВ».