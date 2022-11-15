Гришин: у Слуцкого не было тренерских успехов после работы в ЦСКА

— Видимо, Слуцкому уже было тяжело работать, почувствовал усталость от работы, поэтому ушел из «Рубина». Результаты показывают, что «Рубин» при нем играл не очень удачно, вылетел из Премьер лиги и с хорошим бюджетом не идет на первом месте в Первой лиге. А там у «Рубина» сейчас шансы как выйти в РПЛ, так и могут опуститься еще на пять строчек.