Гришин: у Слуцкого не было тренерских успехов после работы в ЦСКА

Леонид Слуцкий не добивался успешных результатов с тех пор, как покинул московский ЦСКА, наверняка он почувствовал усталость от тренерской работы, сказал «Матч ТВ» бывший тренер «молодежки» армейского клуба Александр Гришин.
Во вторник казанский «Рубин» сообщил, что Слуцкий, возглавлявший команду с декабря 2019 году, решил покинуть должность по собственному желанию.
— Видимо, Слуцкому уже было тяжело работать, почувствовал усталость от работы, поэтому ушел из «Рубина». Результаты показывают, что «Рубин» при нем играл не очень удачно, вылетел из Премьер лиги и с хорошим бюджетом не идет на первом месте в Первой лиге. А там у «Рубина» сейчас шансы как выйти в РПЛ, так и могут опуститься еще на пять строчек.
— Как оцените в целом период работы Слуцкого после ЦСКА? Сборная России, «Халл Сити», «Витесс», «Рубин».
— После ЦСКА у Слуцкого не было успехов. Везде он увольнялся, либо увольняли, карьера после ЦСКА оказалась не очень успешной. Большой футбол это игра на результат, а результатов у него не было, — сказал Гришин «Матч ТВ».
«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги, набрав 31 очко.