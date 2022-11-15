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40 минут назад

У Слуцкого не было тренерских успехов после работы в ЦСКА, заявил Гришин

Леонид Слуцкий не добивался успешных результатов с тех пор, как покинул московский ЦСКА, наверняка он почувствовал усталость от тренерской работы, сказал «Матч ТВ» бывший тренер «молодежки» армейского клуба Александр Гришин.

Гришин: у Слуцкого не было тренерских успехов после работы в ЦСКА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник казанский «Рубин» сообщил, что Слуцкий, возглавлявший команду с декабря 2019 году, решил покинуть должность по собственному желанию.

— Видимо, Слуцкому уже было тяжело работать, почувствовал усталость от работы, поэтому ушел из «Рубина». Результаты показывают, что «Рубин» при нем играл не очень удачно, вылетел из Премьер лиги и с хорошим бюджетом не идет на первом месте в Первой лиге. А там у «Рубина» сейчас шансы как выйти в РПЛ, так и могут опуститься еще на пять строчек.

— Как оцените в целом период работы Слуцкого после ЦСКА? Сборная России, «Халл Сити», «Витесс», «Рубин».

— После ЦСКА у Слуцкого не было успехов. Везде он увольнялся, либо увольняли, карьера после ЦСКА оказалась не очень успешной. Большой футбол это игра на результат, а результатов у него не было, — сказал Гришин «Матч ТВ».

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ Первой Лиги, набрав 31 очко.

Футбол,Александр Гришин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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