Тихонов прокомментировал пропуск Сафоновым и Зиньковским игры сборной РФ

«Сейчас вообще нет никаких потерь для сборной. Если не Зиньковский, значит, другие футболисты сыграют. Сафонов? Есть другие вратари. У нас же товарищеские матчи. Там можно посмотреть всех футболистов», – сказал Тихонов в интервью изданию «РБ Спорт».