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32 минуты назад

Тихонов прокомментировал пропуск Сафоновым и Зиньковским игры сборной России

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Тихонов высказался о пропуске ближайшего матча с Таджикистаном несколькими игроками.

Тихонов прокомментировал пропуск Сафоновым и Зиньковским игры сборной РФ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что сегодня стало известно о небольшом повреждении Матвея Сафонова, а также о простуде Антона Зиньковского.

«Сейчас вообще нет никаких потерь для сборной. Если не Зиньковский, значит, другие футболисты сыграют. Сафонов? Есть другие вратари. У нас же товарищеские матчи. Там можно посмотреть всех футболистов», – сказал Тихонов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, в воротах национальной в ближайшей встрече может играть любой из вызванных на сбор голкиперов.

Встреча России с Таджикистаном состоится 17 ноября в Душанбе.

Футбол,Матвей Сафонов,Андрей Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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