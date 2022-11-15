Ди Канио: Роналду выглядит жалким

"Очень неприятно это слышать. Роналду выглядит жалким, когда использует свои личные проблемы для давления на клуб", - сказал Ди Канио.

Напомним, ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью британской The Sun, в котором высказал свои претензии к клубу и персонально главному тренеру Эрику тен Хагу. Сообщалось, что руководство манкунианцев было крайне разочаровано действиями португальца, поэтому в зимнее трансферное окно будет рассмотрен его возможный уход.