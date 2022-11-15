ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Ди Канио: Роналду выглядит жалким

Rusfootball

Экс-форвард сборной Италии Пауло Ди Канио раскритиковал нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Ди Канио: Роналду выглядит жалким
Фото:  Rusfootball Rusfootball

"Очень неприятно это слышать. Роналду выглядит жалким, когда использует свои личные проблемы для давления на клуб", - сказал Ди Канио.

Напомним, ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью британской The Sun, в котором высказал свои претензии к клубу и персонально главному тренеру Эрику тен Хагу. Сообщалось, что руководство манкунианцев было крайне разочаровано действиями португальца, поэтому в зимнее трансферное окно будет рассмотрен его возможный уход.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители