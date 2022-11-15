Тренер Тарханов назвал причины ухода Слуцкого из "Рубина"

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уход Леонида Слуцкого с главного тренера казанского «Рубина».
Сегодня, 15 ноября, об этом сообщила пресс-служба клуба. Отмечается, что 51-летний специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
«Что-то не получалось у Слуцкого. Смотрел последний матч «Рубина» c «Енисеем» и не увидел целостной картины игры. Вроде бы футболисты стараются и двигаются, но не видно осмысленного рисунка. Поэтому Слуцкий и ушел. Нет игры и нет результата.
Хотя у «Рубина» нормальное положение в турнирной таблице. Он делит третье-пятое места. Состав у команды достаточно хороший, но не удается построить игру. В частности, могу судить по Александру Зотову. При мне он играл в «Енисее» достаточно хорошо, без меня играл хорошо, а сейчас не может найти себя и не так заметен на поле.
В то же время Слуцкий проработал в Казани уже достаточно большой промежуток времени. Так что пришло время осмыслить произошедшее. Считаю, что он будет востребован и в РПЛ. Леонид Викторович — хороший тренер, а срывы случаются даже у великих», — цитирует специалиста Vprognoze.ru.
Напомним, что 21 мая «Рубин» на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.
После 18 туров клуб из столицы Татарстана набрал 31 очко и занимает пятое место в Первой лиге. Отставание от лидирующей владикавказской «Алании» составляет четыре балла.