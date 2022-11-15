Тренер Тарханов назвал причины ухода Слуцкого из "Рубина"

«Что-то не получалось у Слуцкого. Смотрел последний матч «Рубина» c «Енисеем» и не увидел целостной картины игры. Вроде бы футболисты стараются и двигаются, но не видно осмысленного рисунка. Поэтому Слуцкий и ушел. Нет игры и нет результата.



Хотя у «Рубина» нормальное положение в турнирной таблице. Он делит третье-пятое места. Состав у команды достаточно хороший, но не удается построить игру. В частности, могу судить по Александру Зотову. При мне он играл в «Енисее» достаточно хорошо, без меня играл хорошо, а сейчас не может найти себя и не так заметен на поле.



В то же время Слуцкий проработал в Казани уже достаточно большой промежуток времени. Так что пришло время осмыслить произошедшее. Считаю, что он будет востребован и в РПЛ. Леонид Викторович — хороший тренер, а срывы случаются даже у великих», — цитирует специалиста Vprognoze.ru.