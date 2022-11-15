Экс-советник Федуна назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ

«Сложно кого-то выделить. В «Спартаке» лучшими были Соболев и Промес. Что касается остальных, то можно отметить Малкома и Дугласа Сантоса, Полоза и Уткина. Все эти футболисты были лучшими в первой половине сезона», — цитирует итальянца «РБ Спорт».