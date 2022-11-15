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22 минуты назад

Экс-советник Федуна назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ

Газета.Ru

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших футболистов первой части сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экс-советник Федуна назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложно кого-то выделить. В «Спартаке» лучшими были Соболев и Промес. Что касается остальных, то можно отметить Малкома и Дугласа Сантоса, Полоза и Уткина. Все эти футболисты были лучшими в первой половине сезона», — цитирует итальянца «РБ Спорт».

После 17-ти туров лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», набравший 42 очка. На второй строчке расположился «Спартак», в активе которого 36 баллов. Замыкает тройку лучших — «Ростов» с 35 очками.

Футбол,Дуглас Сантос,Зенит,Спартак,
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