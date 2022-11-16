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1 час назад

Месси назвал фаворитов чемпионата мира - 2022 в Катаре

Газета.Ruиещё 7

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, которые считает фаворитами предстоящего чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Месси назвал фаворитов чемпионата мира - 2022 в Катаре
Фото: ReutersReuters

"Всякий раз, когда мы говорим о кандидатах на победу, мы всегда говорим об одних и тех же командах. Думаю, что Бразилия, Франция и Англия немного выше остальных", — приводит слова аргентинца пресс-служба южноамериканской федерации футбола КОНМЕБОЛ.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Сборная Аргентины сыграет в группе С с национальными командами Мексики, Саудовской Аравии и Польши. Ранее Лионель Месси заявил, что не рассчитывает продолжать свою карьеру в течение долгого времени.

"Я люблю футбол, играть и получать удовольствие. Единственное, чем я занимался всю свою жизнь, это игра в футбол. Уверен, что после окончания карьеры моя жизнь все равно будет связана с футболом. Я не думаю, что буду играть еще долгое время", — сказал футболист.

Футбол,Лионель Месси,
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