Месси назвал фаворитов чемпионата мира - 2022 в Катаре

"Я люблю футбол, играть и получать удовольствие. Единственное, чем я занимался всю свою жизнь, это игра в футбол. Уверен, что после окончания карьеры моя жизнь все равно будет связана с футболом. Я не думаю, что буду играть еще долгое время", — сказал футболист.