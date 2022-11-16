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48 минут назад

«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду

Lenta.ruиещё 4

«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает The Mirror.

«Манчестер Юнайтед» задумался о замене Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявляет источник, манкунианцы планировали подписать француза летом, когда истечет контракт Криштиану Роналду. Однако недавнее интервью португальца заставило английскую команду ускорить процесс. Отмечается, что у МЮ достаточно финансов, чтобы оформить сделку и выплачивать Мбаппе зарплату.

12 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором он обвинил английский клуб в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил футболист и добавил, что не уважает главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Ранее стало известно, что Мбаппе желает покинуть ПСЖ. Отмечалось, что форвард недоволен тем, что в клубе ему задерживают зарплату.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи. В активе Мбаппе 19 голов в 20 матчах за ПСЖ.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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