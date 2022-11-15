Стал известно, кем «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание контракта с французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе перед вероятным уходом из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

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Напомним, ранее 37-летний Роналду публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ». Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с «красными дьяволами», который действует до лета 2023 года.

По информации Mirror, после интервью Роналду «Юнайтед» ускорил свои планы по переходу Мбаппе и готов заплатить за его трансфер 170 миллионов евро (150 млн фунтов стерлингов). Английский клуб также способен выплачивать французу зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю, сколько ранее получал Роналду.