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1 час назад

Mirror: "Манчестер Юнайтед" хочет заменить Роналду нападающим "ПСЖ" Мбаппе

Газета.Ru

«Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание контракта с французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе перед вероятным уходом из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

Стал известно, кем «Манчестер Юнайтед» хочет заменить Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, ранее 37-летний Роналду публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ». Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с «красными дьяволами», который действует до лета 2023 года.

По информации Mirror, после интервью Роналду «Юнайтед» ускорил свои планы по переходу Мбаппе и готов заплатить за его трансфер 170 миллионов евро (150 млн фунтов стерлингов). Английский клуб также способен выплачивать французу зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю, сколько ранее получал Роналду.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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