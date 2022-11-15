"Было интересно" - Дзюба рассказал про уход из турецкого клуба

Игра в чемпионате Турции по футболу за клуб "Адана Демирспор" была интересным и иногда болезненным опытом для российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом Дзюба заявил в видеоролике, опубликованном в аккаунте нападающего в "Инстаграме" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее стало известно о расторжении контракта Дзюбы с "Адана Демирспор" по соглашению сторон.

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"Я пропал с радаров, нужно было перезагрузиться, многое переосмыслить, нужно было вернуться с новыми силами и эмоциями, - сказал Дзюба. - Не слушайте недоброжелателей, злых языков, у меня все хорошо. Благодарен руководителю "Адана Демирспор", что пошел мне навстречу, и мы в добром мирном ключе разошлись. Это было взвешенное решение, мне не 18 лет, сидеть и смотреть матчи было бы неправильно дл

"В Турции был интересный опыт, иногда болезненный, - продолжил нападающий. - Но было интересно, познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде, мне безумно там нравилось, было весело, это все в плюс. Этот путь очень многому меня научил, многое дал мне в человеческом плане, а в футбольном я научился получать удовольствие от тренировок, а не только от игр. Все же нельзя терять юношеский запал от тренировочного процесса. Все у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол".

Дзюба перешел в "Адана Демирспор" 18 августа, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В составе команды россиянин провел пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В последних семи играх форвард вышел на поле лишь однажды, отыграв шесть минут.