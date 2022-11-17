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42 минуты назад

Чемпион России по футболу описал отдых после матчей фразой «все бухали»

Lenta.ruиещё 2

Бывший игрок «Рубина», чемпион России Алексей Попов рассказал об отдыхе футболистов после матчей. Его слова передает Legalbet.

Чемпион России описал отдых после матчей фразой «все бухали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все бухали! Кто-то в меру, кто-то — нет. Кто раньше закончил, тот бухал больше всех», — описал он время после игр.

Попов отметил, что до матча никто не позволял себе выпивать.

Также Попов оценил фразу тренера Валерия Карпина о том, что раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют. «Он приврал, конечно, потому что и сейчас играют на хорошем уровне, просто раньше выбор был больше. Сейчас методика подготовки ухудшилась и стали хуже играть», — заявил он.

Ранее футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал об отношении к алкоголю. «Люблю после игры, допустим, пивка взять. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить», — такой фразой описал игрок отдых после матчей.

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