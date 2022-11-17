Чемпион России описал отдых после матчей фразой «все бухали»

«Все бухали! Кто-то в меру, кто-то — нет. Кто раньше закончил, тот бухал больше всех», — описал он время после игр.

Также Попов оценил фразу тренера Валерия Карпина о том, что раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют. «Он приврал, конечно, потому что и сейчас играют на хорошем уровне, просто раньше выбор был больше. Сейчас методика подготовки ухудшилась и стали хуже играть», — заявил он.