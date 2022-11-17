Чемпион России описал отдых после матчей фразой «все бухали»

Бывший игрок «Рубина», чемпион России Алексей Попов рассказал об отдыхе футболистов после матчей. Его слова передает Legalbet.
«Все бухали! Кто-то в меру, кто-то — нет. Кто раньше закончил, тот бухал больше всех», — описал он время после игр.
Попов отметил, что до матча никто не позволял себе выпивать.
Также Попов оценил фразу тренера Валерия Карпина о том, что раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют. «Он приврал, конечно, потому что и сейчас играют на хорошем уровне, просто раньше выбор был больше. Сейчас методика подготовки ухудшилась и стали хуже играть», — заявил он.
Ранее футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал об отношении к алкоголю. «Люблю после игры, допустим, пивка взять. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить», — такой фразой описал игрок отдых после матчей.