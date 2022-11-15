Уткин с юмором отреагировал на первое заявление Дзюбы об уходе из «Адана Демирспор»

Комментатор Василий Уткин отреагировал на первое заявление российского нападающего Артема Дзюбы о причинах ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».
Форвард, в частности, отметил, что ему не 18 лет, и он не может себе позволить сидеть на скамье запасных, раз за разом не попадая в состав команды.
«Умеет Дзюба сформулировать… Вообще в 18 как раз играть и хочется, и нужно, и можно. А вот к возрасту, когда только смотреть, Артем как раз неуклонно приближается. И это ни весело, ни грустно. Жизнь так устроена!» — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Несколько дней назад стало известно о том, что 34-летний Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас является свободным агентом. По сообщениям СМИ, в услугах форварда заинтересованы несколько команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пресса пишет, что нападающий также может продолжить карьеру за рубежом — в частности, в составе клуба итальянской Серии В «Венеция», за который уже выступает россиянин Денис Черышев.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на подписание контракта с французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе перед вероятным уходом из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.
Роналду публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «МЮ». Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с «красными дьяволами», который действует до лета 2023 года.