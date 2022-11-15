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1 час назад

Уход Слуцкого стал шоком для игроков «Рубина», тренер решил покинуть клуб после разговора с Саймановым на повышенных тонах

Матч ТВ

«Матч ТВ» стали известны подробности ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».

Уход Слуцкого стал шоком для игроков «Рубина»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

15 ноября «Рубин» сообщил, что Слуцкий, возглавлявший команду с декабря 2019 года, покинул пост главного тренера по собственному желанию.

По информации «Матч ТВ», Слуцкий решил уйти из «Рубина» сразу после матча МЕЛБЕТ Первой Лиги с «Енисеем» (0:0). Встреча прошла 13 ноября. После свистка об окончании игры команда собралась в раздевалке, откуда Слуцкого на разговор в тренерскую пригласил генеральный директор клуба Рустем Сайманов. Беседа проходила за закрытыми дверями на повышенных тонах и стала, очевидно, определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» такое развитие событий стало полной неожиданностью, они были уверены, что отставка тренера если и случится, то не раньше зимней паузы.

20 и 27 ноября «Рубин» в рамках Первой лиги встретится с «Уфой» и «Нефтехимиком», после чего команда уйдет на перерыв. Юрий Уткульбаев назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко.

Футбол,Рустем Сайманов,
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