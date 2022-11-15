Уход Слуцкого стал шоком для игроков «Рубина»

По информации «Матч ТВ», Слуцкий решил уйти из «Рубина» сразу после матча МЕЛБЕТ Первой Лиги с «Енисеем» (0:0). Встреча прошла 13 ноября. После свистка об окончании игры команда собралась в раздевалке, откуда Слуцкого на разговор в тренерскую пригласил генеральный директор клуба Рустем Сайманов. Беседа проходила за закрытыми дверями на повышенных тонах и стала, очевидно, определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» такое развитие событий стало полной неожиданностью, они были уверены, что отставка тренера если и случится, то не раньше зимней паузы.