Российский нападающий Артем Дзюба, покинувший в начале ноября турецкий клуб «Адана Демирспор», записал видео, на котором рассказал о желании продолжить играть в футбол.
«У меня большие амбиции, мне хочется играть и получать удовольствие. В Турции был интересный, иногда болезненный опыт. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде, мне безумно нравилось там находиться. Было весело. Это все в плюс. Парням я написал в группе, с некоторыми тепло попрощались, с некоторыми общаемся. Очень рад был там находиться.
Определенный путь, который я прошел, очень многому меня научил, многое дал в человеческом плане и футбольном. Я вспомнил и научился как в детстве получать удовольствие не только от игр, но и тренировок. В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были определенной рутиной. А сейчас я начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять юношеский запал от тренировочного процесса.
Все у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол. Всем спасибо, берегите себя, все будет прекрасно.
Скоро Новый год, так что у всех должно быть хорошее настроение. Всем пока, берегите себя, улыбайтесь и не обращайте внимание на грязь», - сказал Дзюба.
Российский форвард Артем Дзюба назвал причины, по которым он покинул «Адана Демирспор». Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Сидеть и смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Все-таки у меня большие амбиции, мне хочется еще играть и получать удовольствие», — заявил Дзюба. Он отметил, что решение уйти из команды было взвешенным, а расторжение контракта — мирным.
7 ноября Федерация футбола Турции объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. На данный момент форвардом интересуются несколько турецких и российских команд.
Артем Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.
Футболист назвал главным фактором решения об уходе нехватку игровой практики.
Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на слова Артема Дзюбы о причинах его узода из "Адана Демирспор".
"Умеет Дзюба сформулировать… Вообще в 18 как раз играть и хочется, и нужно, и можно. А вот к возрасту, когда только смотреть, Артем как раз неуклонно приближается. И это ни весело, ни грустно. Жизнь так устроена!", - написал журналист в своем телеграм-канале.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, способен ли форвард Артём Дзюба заиграть в РПЛ.
«Может ли Дзюба заиграть в клубах РПЛ? Спросите у клубов. Он может заиграть в РПЛ, почему нет? Полгода назад играл, ничего сильно не изменилось», — передает слова Карпина «Чемпионат».
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что хотел бы, чтобы российский форвард Артем Дзюба, расторгший контракт с турецкой "Аданой Демирспор", вернулся в "Зенит". Его слова передает "РБ Спорт".
"Не знаю, возможно ли сейчас возвращение Дзюбы в "Зенит". Только Артем знает, что он будет дальше делать — вернется ли в чемпионат России и в каком клубе окажется. Но как болельщик "Зенита" я бы хотел видеть его в команде", — сказал Валуев.
Исполняющий обязанности главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы, который ранее покинул "Адана Демирспор".
"Артёму и самому будет неинтересно в ФНЛ. А в РПЛ он мог бы пригодиться любой команде ниже условного пятого места. Захочет он играть, значит, сбавит зарплату", – цитирует тренера красно-зеленых Metaratings.
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о расторгнувшем контракт с "Адана Демирспор" форварде Артеме Дзюбе.
"Он поехал туда, видимо, поняв, что в Питере в него не особо верят. Артём — не только яркий, но и самолюбивый человек… Надо понимать, что он уже с горочки идёт… Наверное, и с зарплатой вопрос может влиять, непонятно, кто её потянет", — цитирует ветерана красно-белых "Матч ТВ".
Бывший нападающий «Зенита», а ныне спортивный журналист Геннадий Орлов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ» призвал российского нападающего Артема Дзюбу в вопросе перехода в новую команду не ориентироваться уровнем зарплаты.
— Дзюба всегда проявлял характер, всё зависит от него самого. Конечно, он может помочь какой то команде. Другой вопрос, что тут уже нельзя говорить о какой то зарплате. Просто надо показать, что если ты спортсмен, то готов кому то помочь. И будет тогда счастье и для команды, когда ты всё отдашь на алтарь ее успехов, — сказал Орлов.
Экс-футболист столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан «автозаводцев», борющихся за выживание в Российской премьер-лиге.
«Дзюба пришелся бы ко двору «Торпедо», но надо смотреть на его форму. Но тут вопрос в тренере - я не думаю, что они сработаются с Талалаевым. Коса на камень найдет», - приводит слова Кормильцева издание «РБ Спорт».
Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем своего бывшего подопечного.
Шупляков признался, что переживает за футболиста и надеется на то, что он как можно быстрее сможет найти себе новый клуб.
«Время течёт быстро, есть варианты и надо успеть. Вариант с «Торпедо» маловероятен, а вот Италия…» — цитирует специалиста Sport24.
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Артема Дзюбу незаслуженно критикуют в свете последних событий. На днях стало известно о расторжении контракта российского нападающего к турецким клубом «Адана Демирспор». Он провел в команде всего несколько месяцев.
«Странно, что многие завистники, которые сегодня клюют Дзюбу, еще недавно считали за счастье постоять рядом с ним. Все эти хейтеры Дзюбы напоминают шакалов из «Маугли», визжащих: «Акела промахнулся!».
Дзюба — один из лучших форвардов и лучших бомбардиров в истории современного российского футбола. Неправильно все это, нельзя так поступать с кумиром миллионов болельщиков. А я уверен, что у Артема их миллионы», — передает слова Селюка «Советский спорт».
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко накануне отметил, что футболист Артём Дзюба мог бы отлично проявить себя в лыжных гонках.
«Могло бы ли получиться в лыжных гонках у Артёма Дзюбы? Талантливый человек талантлив во всем. Думаю, вполне возможно, что у него бы получилось. Дзюба в сборной России по лыжным гонкам? У нас есть такие мощные спортсмены, как он, не надо даже сравнивать их с ними. У нас такие атлеты: высокие, стройные, сильные и крепкие. Они ничем не хуже, не надо канонизировать его, как эталон. В лыжных гонках есть еще более атлетичные, чем Дзюба», - приводит слова Бородавко Legalbet.
Российский футболист Артем Дзюба является ярким и оригинальным человеком, который хорошо бы смотрелся в телевизионном шоу "Ледниковый период". Такое мнение ТАСС в пятницу высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.
"У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычев. Участие Артема поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в "Ледниковом периоде". Еще у нас катался Костя Цзю из спортсменов, наш бывший министр спорта Павел Колобков. Думаю, Артем Дзюба действительно в "Ледниковом периоде" смотрелся бы хорошо, он яркий персонаж, оригинальный и независимый", - сказал Авербух.
Дзюбе 34 года, с 2015 по 2022 год он выступал за петербургский "Зенит", в составе которого провел 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита", лидером по этому показателю является Александр Кержаков (163 гола). С "Зенитом" форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны. В августе футболист перешел в турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор", 7 ноября стало известно о расторжении контракта между Дзюбой и командой.
За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач, по количеству мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Александром Кержаковым. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 148 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144). Форвард по два раза становился лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам сезона национального первенства, в 2018 году он был признан лучшим футболистом по версии Российского футбольного союза.