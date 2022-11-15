«У меня большие амбиции, мне хочется играть и получать удовольствие. В Турции был интересный, иногда болезненный опыт. Познакомился со многими ребятами, потрясающая атмосфера была в команде, мне безумно нравилось там находиться. Было весело. Это все в плюс. Парням я написал в группе, с некоторыми тепло попрощались, с некоторыми общаемся. Очень рад был там находиться.



Определенный путь, который я прошел, очень многому меня научил, многое дал в человеческом плане и футбольном. Я вспомнил и научился как в детстве получать удовольствие не только от игр, но и тренировок. В какой-то момент я фокусировался только на играх, а тренировки были определенной рутиной. А сейчас я начал получать удовольствие от тренировок. Нельзя терять юношеский запал от тренировочного процесса.



Все у меня хорошо, выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол. Всем спасибо, берегите себя, все будет прекрасно.



Скоро Новый год, так что у всех должно быть хорошее настроение. Всем пока, берегите себя, улыбайтесь и не обращайте внимание на грязь», - сказал Дзюба.