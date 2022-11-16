В Иране опровергли сообщения о возможной казни футболиста Али Даеи

Федерация футбола Ирана опровергла информацию о том, что бывший игрок национальной сборной Али Даеи был задержан и ему грозит смертная казнь. Об этом ТАСС в среду сообщили в федерации.

Фото: ТАСС ТАСС

Во вторник азербайджанское информационное агентство Report сообщило о том, что Али Даеи вынесен смертный приговор за поддержку массовых волнений в Иране, вызванных смертью в сентябре 22-летней Махсы Амини.

"Это абсолютно ложная информация", - сообщили в федерации.

В понедельник Даеи сообщил в социальных сетях, что отказался от поездки на стартующий 20 ноября чемпионат мира в Катаре, поскольку для него сейчас важно оставаться в Иране.

Даеи 53 года, за сборную Ирана он забил 109 мячей. До 2021 года он был лучшим бомбардиром среди всех игроков национальных команд, его обогнал португалец Криштиану Роналду.