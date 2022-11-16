В Иране опровергли сообщения о возможной казни футболиста Али Даеи

Федерация футбола Ирана опровергла информацию о том, что бывший игрок национальной сборной Али Даеи был задержан и ему грозит смертная казнь. Об этом ТАСС в среду сообщили в федерации.
Во вторник азербайджанское информационное агентство Report сообщило о том, что Али Даеи вынесен смертный приговор за поддержку массовых волнений в Иране, вызванных смертью в сентябре 22-летней Махсы Амини.
"Это абсолютно ложная информация", - сообщили в федерации.
В понедельник Даеи сообщил в социальных сетях, что отказался от поездки на стартующий 20 ноября чемпионат мира в Катаре, поскольку для него сейчас важно оставаться в Иране.
Даеи 53 года, за сборную Ирана он забил 109 мячей. До 2021 года он был лучшим бомбардиром среди всех игроков национальных команд, его обогнал португалец Криштиану Роналду.
Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. На фоне акций протеста в исламской республике США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов.