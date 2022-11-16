ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
30 минут назад

В Федерации футбола Ирана опровергли сообщения о задержании и возможной казни Али Даеи

ТАССиещё 2

Федерация футбола Ирана опровергла информацию о том, что бывший игрок национальной сборной Али Даеи был задержан и ему грозит смертная казнь. Об этом ТАСС в среду сообщили в федерации.

В Иране опровергли сообщения о возможной казни футболиста Али Даеи
Фото: ТАССТАСС

Во вторник азербайджанское информационное агентство Report сообщило о том, что Али Даеи вынесен смертный приговор за поддержку массовых волнений в Иране, вызванных смертью в сентябре 22-летней Махсы Амини.

"Это абсолютно ложная информация", - сообщили в федерации.

В понедельник Даеи сообщил в социальных сетях, что отказался от поездки на стартующий 20 ноября чемпионат мира в Катаре, поскольку для него сейчас важно оставаться в Иране.

Даеи 53 года, за сборную Ирана он забил 109 мячей. До 2021 года он был лучшим бомбардиром среди всех игроков национальных команд, его обогнал португалец Криштиану Роналду.

Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. На фоне акций протеста в исламской республике США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов.

Футбол,Али Даеи,Криштиану Роналду,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители