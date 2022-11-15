«Я не стал участвовать в ЧМ, чтобы быть с народом». Легенде футбола грозит казнь?

СМИ сообщили, что Али Даеи приговорён к смертной казни. Рассказываем, что происходит.

Фото: STU FORSTER/GETTY IMAGES STU FORSTER/GETTY IMAGES

Иран с середины сентября сотрясают протесты, которые начались после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Люди продолжают выходить на улицы, несмотря на попытки власти их подавить: правительство блокировало интернет, разгоняло демонстрантов резиновыми пулями и слезоточивым газом, а также массово арестовывало недовольных. В поддержку иранского народа высказывались и футбольные звёзды – Сердар Азмун под риском не поехать на чемпионат мира писал посты в социальных сетях, а легенда иранской сборной Али Даеи принимал активное участие в протестах.

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За это некогда лучший бомбардир среди национальных сборных (109 голов) может заплатить своей жизнью – иранские СМИ сообщали, что его арестовали и забрали паспорт. Некоторые медиа на днях и вовсе написали, что Даеи приговорили к смертной казни, однако эта информация является неподтверждённой.

Что за протесты. Кратко

Девушку задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба, после чего она скончалась в больнице: полицейские утверждали, что ей стало плохо с сердцем, а врачи не смогли её спасти. Родные в эту версию не верили, потому что до этого никаких проблем со здоровьем у неё не было – близкие считают, что истинной причиной скоропостижной кончины Махсы стали нанесённые при задержании побои. После того как о ситуации стало широко известно, люди начали массово выходить на улицы городов по всему Ирану с требованием провести расследование и наказать виновных в смерти Махсы. Девушки сжигали хиджабы и отрезали волосы под девизом «Женщина. Жизнь. Свобода», потом протесты перетекли в политическую плоскость – народ на северо-западе Ирана, где проживает курдское меньшинство, требовал расширения прав иранских курдов и азербайджанцев (их в стране 30 млн – четверть населения). Смерть Махсы, как спичка, разожгла народ, который очень долго молчал и терпел действия власти, бесчинства силовиков и наличие полиции нравов. Теперь толпа требует перемен.

По данным правозащитных организаций, за время протестов задержали порядка 14 тысяч человек: власть уверена, что люди, которые выступают за смену режима, проплачены извне, а организацией демонстраций занимались США и Израиль. Судебные органы в начале ноября пообещали жёстко разобраться с участниками беспорядков: большинство депутатов иранского парламента (227 из 290) проголосовали за «приговор возмездия» в отношении всех задержанных, которых сравнили с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Iran Human Rights располагает данными, что многим задержанным предъявили обвинения в «борьбе с богом», а также «нечестивом поведении» – такое по иранским законам карается смертной казнью. Первый приговор уже есть: революционный суд Ирана отправил на казнь человека, который якобы поджёг правительственное здание. Пока это единственный известный случай реально вынесенного наказания, но, по данным ООН, по меньшей мере девять человек были обвинены в преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. Ещё пятеро принявших участие в акциях протеста получили от пяти до десяти лет лишения свободы по обвинению в «сговоре с целью совершения преступления против национальной безопасности и нарушения общественного спокойствия и порядка».

Что произошло с Даеи? Ему правда грозит казнь?

Легенда иранской сборной активно выступал в поддержку протестующих с первых дней демонстраций. «Что привело к таким временам на этой земле? Мои дочери спрашивают у меня «что случилось», что мне им отвечать?» – писал Даеи в своих соцсетях, когда стало известно о смерти Махсы.

«Моя родина Иран значит: моя семья, мой отец и моя мать, мои дочери, мои соотечественники, мои братья и сёстры. Я точно останусь с ними навсегда. Вместо репрессий, насилия и арестов иранского народа решайте их проблемы», – ещё один его пост.

Даеи задавал вопросы правительству и призывал народ не молчать, а объединиться в этой общей иранской беде. Его активная гражданская позиция очень не понравилась властям – СМИ сообщали, что бывшего футболиста арестовали в Тегеране, но, забрав его паспорт, отпустили. Позднее распространилась новая информация – якобы Даеи приговорили к смертной казни за участие в протестах. Новость распространило азербайджанское издание, на которое начали ссылаться различные медиа, но в авторитетных источниках никакого подтверждения нет.

Эксперты ООН уже призвали иранские власти «прекратить предъявлять обвинения лицам за участие или предполагаемое участие в мирных демонстрациях и угрожать им смертной казнью» – политологи предполагают, что такие угрозы используются для подавления протестов, которые и не планируют заканчиваться. Однако с тех пор, как было объявлено про призыв депутатов к судебным органам казнить арестованных, ряд парламентариев заявили, что они не поддерживают это заявление, а письмо к ним и вовсе было «фальшивкой», распространённой одной из фракций.

При этом Hengaw Organization for Human Rights, курдская правозащитная группа, специализирующаяся на Иранском Курдистане, сообщила, что «судьба и местонахождение большинства задержанных до сих пор неизвестны».

Даеи сутки назад опубликовал очередной пост в социальной сети, что отказался ехать в Катар в качестве гостя (туда его позвали вместе с семьёй), потому что хочет в это трудное время быть с народом.