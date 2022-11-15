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53 минуты назад

Месси не исключил скорого завершения карьеры

Елена Прошина

Аргентинский футбольный нападающий Лионель Месси допустил, что в скором времени его спортивная карьера может закончиться. Об этом он рассказал YouTube-каналу CONMEBOL.

Месси не исключил скорого завершения карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я люблю футбол, я люблю играть в него и получаю от этого удовольствие. Единственное, чем я занимался всю свою жизнь, – это игра в футбол», – сказал Месси.

После этого футболист признался, что его будущее всегда будет связано с футболом, но вряд ли он будет играть ещё долго.

Лионель Месси является семикратным обладателем награды «Золотой мяч», а также золотым медалистом Олимпийских игр 2008 года и обладателем серебра в чемпионате мира-2014. В ходе интервью он также назвал тройку своих фаворитов в предстоящем чемпионате мира-2022.

«Если мне нужно сейчас выстроить их друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия. Мне кажется, что они сейчас немного впереди остальных», – заявил он.

Футбол,ЧМ-2022,Лионель Месси,
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