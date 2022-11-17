«Барселона» сократит бюджет на ближайшие 3 года

Изменения повлияют, в первую очередь, на баскетбольное подразделение клуба, которое понесло убытки в размере 115,2 миллиона долларов за последние четыре сезона.

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Отмечается, что сокращение бюджета коснется практически всех сфер деятельности клуба. Наибольшей экономии планируется достичь за счет более дешевых поездок и размещения.