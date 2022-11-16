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58 минут назад

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очки

Чемпионат.com

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, Овечкин снова не набрал очки
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. На 6-й минуте матча счёт открыл форвард хозяев Александр Барков. На 24-й минуте Сэм Райнхарт удвоил преимущество победителей. На 36-й минуте одну шайбу отыграл Дилан Строум. Но на 48-й минуте у хозяев был точен Ник Казинс. На 52-й минуте Джон Карлсон отыграл ещё одну шайбу для гостей. На 58-й минуте за хозяев отличился Картер Вераге. Спустя ещё две минуты он сделал дубль, поставив точку в матче.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин вновь не отличился

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