Нигматуллин назвал самую интересную и яркую фигуру в российском футболе

Бывший голкипер московского "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о документальном фильме про наставника "Ростова" и национальной команды Валерия Карпина.
"О ком снимать кино, если не о Карпине? Наверное, самая интересная и яркая фигура в российском футболе. Никого не оставляет равнодушным своей принципиальностью и харизмой. Снять фильм — правильное решение. Обязательно постараюсь посмотреть. Жду с нетерпением" — цитирует экс-футболиста "Чемпионат.com".
17 ноября сборная России под руководством Карпина проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном. Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Весной сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024. Ранее бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой заявил, что не будет смотреть документальный фильм про Валерия Карпина.