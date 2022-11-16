Нигматуллин назвал самую интересную и яркую фигуру в российском футболе

Бывший голкипер московского "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о документальном фильме про наставника "Ростова" и национальной команды Валерия Карпина.

Фото: ruslannigmatullin/VK ruslannigmatullin/VK

"О ком снимать кино, если не о Карпине? Наверное, самая интересная и яркая фигура в российском футболе. Никого не оставляет равнодушным своей принципиальностью и харизмой. Снять фильм — правильное решение. Обязательно постараюсь посмотреть. Жду с нетерпением" — цитирует экс-футболиста "Чемпионат.com".

17 ноября сборная России под руководством Карпина проведет товарищеский матч с Таджикистаном, а 20 ноября — с Узбекистаном. Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.