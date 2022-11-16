Месси рассказал об адаптации в «ПСЖ»

«Сейчас я наслаждаюсь Парижем, это очень красивое место. Дебютный год в «ПСЖ» был полон для меня перемен, адаптация заняла много времени. Мне было непросто, ведь решение о трансфере принималось внезапно», - цитирует аргентинского форварда Mundo Deportivo.