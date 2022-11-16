Тренер «Ахмата» поделился секретом победы над «Зенитом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился секретом, как его команда нанесла петербурскому «Зениту» единственное поражение в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
В 16-м туре чемпионата России «Ахмат» в Санкт-Петербурге обыграл команду Сергея Семака со счетом 2:1.
«Старались не напрягать ребят, не давить на них ментально. Нужно было, чтобы они раскрепостились и играли в свой футбол. «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться.
Мы не раскрывались. Когда не проходил высокий прессинг, все вместе уходили в средний блок. Когда нас прижимали к штрафной — опускались, перекрывая зоны. Главное, что мы, помчавшись вперед, не пропустили сразу ответные мячи. Значит, команда была полностью готова к «Зениту», — передает слова Ташуева Sport24.
После 17 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. На второй строчке идет московский «Спартак», заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов», имеющий на очко меньше. «Ахмат» располагается на шестой строчке (26).
Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
На саммите G20, который проходит на Бали, Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе конфликтующие. Также Бах осудил политизацию спорта и призвал лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита.