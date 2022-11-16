Тренер «Ахмата» поделился секретом победы над «Зенитом»

«Старались не напрягать ребят, не давить на них ментально. Нужно было, чтобы они раскрепостились и играли в свой футбол. «Зенит» нужно уважать, но никак не бояться.



Мы не раскрывались. Когда не проходил высокий прессинг, все вместе уходили в средний блок. Когда нас прижимали к штрафной — опускались, перекрывая зоны. Главное, что мы, помчавшись вперед, не пропустили сразу ответные мячи. Значит, команда была полностью готова к «Зениту», — передает слова Ташуева Sport24.