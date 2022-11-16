ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
9 минут назад

«Мать из Нигерии, отец из Камеруна». Аргентинцы оскорбили игроков Франции на расовой почве

Чемпионат.com

Болельщики сборной Аргентины по футболу пропели расистскую песню в адрес игроков национальной команды Франции в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Аргентинцы оскорбили игроков Франции на расовой почве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фанаты аргентинцев поют следующую песню: «Слушайте! Они играют за Францию, но они все из Анголы! Как прекрасно, что они сбежали. Они [занимаются сексом] с француженками, также как и Мбаппе. Их мать из Нигерии, отец из Камеруна, но по документам они французы!»

Сборная Франции сыграет на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальными командами Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября). Французская сборная является действующим обладателем титула, одержав победу на чемпионате мира 2018 года в России. Всего французы дважды становились победителями мундиаля (1998 и 2018).

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители