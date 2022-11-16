Аргентинцы оскорбили игроков Франции на расовой почве

Фанаты аргентинцев поют следующую песню: «Слушайте! Они играют за Францию, но они все из Анголы! Как прекрасно, что они сбежали. Они [занимаются сексом] с француженками, также как и Мбаппе. Их мать из Нигерии, отец из Камеруна, но по документам они французы!»