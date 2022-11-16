Таджикских футболистов в России могут перестать считать легионерами

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) в рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) будет решать вопрос о том, чтобы лишить таджикских футболистов легионерского статуса в чемпионате России, сообщил «Матч ТВ» вице президент ФФТ Алишер Урунов.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В среду в Душанбе состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ФФТ и РФС.

— Меморандум о сотрудничестве с РФС подразумевает все направления футбола, которые есть как у нас здесь, так и в России. В первую очередь, мы заинтересованы в прохождении нашими специалистами стажировки в академиях и клубах РПЛ. Второе — организация встреч на уровне стран, речь идет не только о национальных командах — есть юноши, молодежка и так далее. Глобальный вопрос, который обсуждался и, мы надеемся, уже в ближайшее время найдет решение — статус легионеров для таджикских футболистов в России.

— То есть чтобы футболисты из Таджикистана не имели статус легионера?