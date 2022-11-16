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37 минут назад

Таджикских футболистов в России могут перестать считать легионерами

Матч ТВиещё 2

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) в рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) будет решать вопрос о том, чтобы лишить таджикских футболистов легионерского статуса в чемпионате России, сообщил «Матч ТВ» вице президент ФФТ Алишер Урунов.

Таджикских футболистов в России могут перестать считать легионерами
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В среду в Душанбе состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ФФТ и РФС.

— Меморандум о сотрудничестве с РФС подразумевает все направления футбола, которые есть как у нас здесь, так и в России. В первую очередь, мы заинтересованы в прохождении нашими специалистами стажировки в академиях и клубах РПЛ. Второе — организация встреч на уровне стран, речь идет не только о национальных командах — есть юноши, молодежка и так далее. Глобальный вопрос, который обсуждался и, мы надеемся, уже в ближайшее время найдет решение — статус легионеров для таджикских футболистов в России.

— То есть чтобы футболисты из Таджикистана не имели статус легионера?

— Ни для кого не секрет, что очень большое количество наших сограждан проживает на территории РФ. Они так или иначе связаны с Таджикистаном — кто то здесь родился, у кого то здесь живут или жили родители. Есть много игроков, имеющих отношение к Таджикистану, и готовые выступать за нашу сборную. Но, к сожалению, правила лимита в России довольно жесткие, и игроки не всегда соглашаются играть за нашу сборную, так как получат статус легионера в лиге. Так как между нашими странами существует договор о двойном гражданстве, есть договор о стратегическом партнерстве, очень надеемся, что этот вопрос найдет свое решение, — сказал Урунов корреспондентам «Матч ТВ».

Футбол,РФС,
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