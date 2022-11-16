Мостовой высказался о возможном возвращении Дзюбы в «Зенит»

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» полузащитник заявил, что не считает ситуацию с нападением в команде непростой. Мостовой отметил, что Сергеев хорошо играет и забивает голы. Также, по его мнению, должен адаптироваться Кассьерра, у которого пока не идет игра.