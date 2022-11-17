Нападающий «МЮ» Антони назвал любимых футболистов

«Я учился различным трюкам у легенд. Роналдиньо, Неймар, КришКриштиану Роналду. Я на смотрел на их игру на YouTube благодаря моему дяде Тониоло. Он не мой родной дядя. Он был нашим соседом, но относился ко мне как к члену семьи. Когда я был маленьким, он позволял мне пользоваться своим Wi-Fi, чтобы я мог зайти на YouTube и научиться чему-то новому. Он даже подарил мне мою первую видеоигру. Если у Тониоло было две буханки хлеба, то одну отдавал моей семье. Это то, что не все понимают о жизни в фавеле. На каждого плохого человека есть двое хороших», — приводит слова Антони The Player's Tribune.