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32 минуты назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони назвал любимых футболистов

Чемпионат.comиещё 1

Бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони назвал футболистов, которыми восхищался в детстве, и рассказал о жизни в бразильской фавеле.

Нападающий «МЮ» Антони назвал любимых футболистов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я учился различным трюкам у легенд. Роналдиньо, Неймар, КришКриштиану Роналду. Я на смотрел на их игру на YouTube благодаря моему дяде Тониоло. Он не мой родной дядя. Он был нашим соседом, но относился ко мне как к члену семьи. Когда я был маленьким, он позволял мне пользоваться своим Wi-Fi, чтобы я мог зайти на YouTube и научиться чему-то новому. Он даже подарил мне мою первую видеоигру. Если у Тониоло было две буханки хлеба, то одну отдавал моей семье. Это то, что не все понимают о жизни в фавеле. На каждого плохого человека есть двое хороших», — приводит слова Антони The Player's Tribune.

22-летний Антони в августе 2022 года стал игроком клуба «Манчестер Юнайтед», который заплатил за футболиста € 95 млн амстердамскому «Аяксу». В текущем сезоне на счету бразильца три гола в шести матчах АПЛ.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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