Безработного Леонида Слуцкого дисквалифицировали

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать бывшего главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого на два матча, еще одну игру он пропустит автоматически из-за получения красной карточки. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В воскресенье "Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Енисеем" (0:0) в матче 18-го тура Мелбет - Первой лиги. Слуцкий получил красную карточку на 86-й минуте за нецензурную брань в адрес судьи.
"Главный тренер Слуцкий был удален за ненормативную лексику, после удаления также была использована ненормативная лексика. Ни представители "Рубина", ни сам Слуцкий на заседании не присутствовали, хотя были приглашены на него и уведомлены о нем. КДК РФС решил дисквалифицировать Слуцкого на два матча Первой лиги, при этом надо учесть, что у него была автоматическая дисквалификация, в сумме - три. Дисквалификация, налагаемая КДК РФС, будет действовать независимо от перехода лица в другой клуб, участвующий в соревнованиях под эгидой РФС ", - сказал Григорьянц.
Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина" 15 ноября.