Безработного Леонида Слуцкого дисквалифицировали

"Главный тренер Слуцкий был удален за ненормативную лексику, после удаления также была использована ненормативная лексика. Ни представители "Рубина", ни сам Слуцкий на заседании не присутствовали, хотя были приглашены на него и уведомлены о нем. КДК РФС решил дисквалифицировать Слуцкого на два матча Первой лиги, при этом надо учесть, что у него была автоматическая дисквалификация, в сумме - три. Дисквалификация, налагаемая КДК РФС, будет действовать независимо от перехода лица в другой клуб, участвующий в соревнованиях под эгидой РФС ", - сказал Григорьянц.