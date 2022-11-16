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56 минут назад

​«Локомотив» и «Спартак» наказаны

Евро-футбол.Ру

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрел инциденты, которые имели место быть на недавнем матче между «Локомотивом» и «Спартаком». «Железнодорожники» получили штраф в 50 тысяч рублей, потому что не все их футболисты после матча прошли через микст-зону с журналистами. Ещё 60 тысяч рублей «Локо» заплатит за поведение фанатов, скандировавших оскорбительные выражения.

​«Локомотив» и «Спартак» наказали за инциденты на матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спартак» получил штраф в 100 тысяч рублей за достижение отметки в шесть жёлтых карточек в этом матче. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 2:1.

Футбол,РФС,Спартак,
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