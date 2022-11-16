ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
20 минут назад

Тренер Билялетдинов назвал сборные, с которыми Россия может сыграть товарищеские матчи

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о целесообразности проведения сборной России товарищеских матчах в условиях отстранения от официальных международных соревнований. Он считает, что такие игры необходимы, прежде всего, для футболистов. По мнению Билялетдинова, в будущем сборная России может провести товарищеские встречи с командами серьезного уровня из Азии или Африки.

Билялетдинов назвал сборные, с которыми Россия может сыграть товарищеские матчи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пусть Россия и отстранена от международных соревнований, я считаю, что такие матчи все равно нужно проводить. Не то чтобы вынь да положь — можно, конечно, и без них обойтись. Но сборная должна жить, ребята должны ощущать, что национальная команда есть и матчи проводится. Кто же знает, сколько это продлится — вариантов развития событий может быть несколько. Будем искать соперников для товарищеских матчей в Азиатской конфедерации футбола.

Авербух жестко прошелся по предстоящему ЧМ по футболу

Иран освободится после чемпионата мира — это серьезная команда. Может быть, Южная Корея сможет с нами сыграть. С тем же Катаром мы можем встретиться. А дальше — можно и из Африки кого-то посмотреть. С любой африканской командой, которая попадает в финальную стадию чемпионата мира, может быть хороший спарринг», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

В четверг, 17 ноября, сборная России в Душанбе проведет товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. А 20 ноября подопечные Валерия Карпина в Ташкенте сыграют со сборной Узбекистана.

Ранее российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что игра с Таджикистаном необходима для проверки ближайшего резерва сборной России.

Футбол,Ринат Билялетдинов,Валерий Карпин,Гаджи Гаджиев,СБОРНАЯ РОССИИ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители