Билялетдинов назвал сборные, с которыми Россия может сыграть товарищеские матчи

«Пусть Россия и отстранена от международных соревнований, я считаю, что такие матчи все равно нужно проводить. Не то чтобы вынь да положь — можно, конечно, и без них обойтись. Но сборная должна жить, ребята должны ощущать, что национальная команда есть и матчи проводится. Кто же знает, сколько это продлится — вариантов развития событий может быть несколько. Будем искать соперников для товарищеских матчей в Азиатской конфедерации футбола.